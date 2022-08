Calciomercato Juventus, dalle parole ai fatti: conferma ufficiale

Calciomercato Juventus, dalle indiscrezioni si è passato ai fatti: la conferma della trattativa è ufficiale. Anche se non sembra possa andare a buon fine

“Vero che c’è l’offerta di un club noto”. La conferma adesso è ufficiale, e arriva direttamente dal procuratore del giocatore che ha svelato il tutto parlando al Kurier. Dalle parole quindi si è passati ai fatti, con una trattativa che è in corso ma che appare impossibile possa andare a termine, soprattutto perché il Manchester United, che appare la squadra interessata alle prestazioni di Arnautovic, avrebbe messo sul piatto solamente 5 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante del Bologna. Che non vuole accettare in nessun modo un’offerta del genere.

Sull’austriaco, quindi, ci sono anche i Red Devils, che dopo il debutto con una sconfitta interna in Premier League – il Brighotn ha espugnato l’Old Trafford – hanno tutta l’intenzione di prendere qualcuno lì davanti che possa aiutare ten Hag. Nel mirino c’è finito anche l’obiettivo della Juventus, che dopo aver salutato in maniera definitiva (o quasi) Morata, è alla ricerca di un vice Vlahovic.

Calciomercato Juventus, la situazione Arnautovic

Arnautovic, comunque, al momento, non sembra intenzionato a lasciare il Bologna. O per meglio dire: non sembra intenzionato Mihajlovic a lasciarlo partire, a meno che non arrivi alla società un’offerta di quelle indecenti che cambierebbero senza dubbio tutte le carte in tavola. Non appare decisiva al momento quella della Premier League, lontana dalle richieste del Bologna. E la Juventus quindi rimane in corsa, soprattutto dopo gli aggiornamenti non di certo positivi arrivati ieri sponda Atletico Madrid.

Venti giorni per cercare un attaccante quindi. Che potrebbe pure essere Arnautovic senza dubbio. Arrivati a questo punto del mercato, e con un Kean che dopo ieri potrebbe pure essere ceduto, tuttigli obiettivi diventano di primaria importanza.