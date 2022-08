Calciomercato, uragano Morata: 20 milioni dalla Juventus

Calciomercato, l’uragano Morata s’è abbattuto sulla squadra di Allegri: 20 milioni dalla Juventus. L’esito del summit di ieri

Sarà che conosceva gli spazi del campo della Continassa. Sarà che ha voluto dare un dispiacere ad Allegri e alla sua ex squadra per non averlo riscattato. Sarà quello che volete, ma ieri sulla Juventus, nell’amichevole contro l’Atletico Madrid, s’è abbattuto l’uragano Morata: tripletta e la sensazione che Cherubini si sia arreso al fatto di perderlo.

L’esito del summit che c’è stato prima della sfida non ha portato ai frutti sperati, quelli che Allegri voleva raccogliere. Troppo bassa l’offerta di 20 milioni di euro – più alta di quella che la Juve aveva messo sul piatto nelle scorse settimane – per riuscire a convincere gli spagnoli. Che, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, adesso non si accontenterebbero nemmeno dei 25 richiesti fino a poco tempo fa. I tre gol di Alvaro hanno praticamente blindato il calciatore. Con Simeone che non se ne vuole più privare. A meno che non si arrivi ai 35 pattuiti due stagioni fa. Le cose in quel caso potrebbero cambiare. Ma a quelle cifre Cherubini non ci arriverà.

Calciomercato, Morata: addio Juventus

La sensazione chiara è che la Juventus si sia arresa al fatto di non poter riportare alla Continassa lo spagnolo. Non ci sono possibilità al momento di un rilancio nella trattativa. Un attaccante però serve, anche perché è scoppiato il caso Kean che s’è presentato in ritardo alla convocazione e che Allegri ha deciso di punire non portandolo nemmeno in panchina ieri. Insomma, ad una settimana dall’inizio del campionato la situazione è delicata e anche tanto.

Potremmo parlare di calcio d’agosto, perché di questo alla fine si tratta, ma la vicinanza alla prima vera partita ufficiale della stagione lascia poco spazio a pensieri positivi.