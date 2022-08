Calciomercato Juventus, l’eterno ritorno: nuovo bomber da 144 goal

Calciomercato Juventus, con Morata che si complica c’è un piano b di lusso. Un bomber già collaudato e pronto da subito.

Calciomercato Juventus, la dirigenza corri ai ripari e valuta i piani b in attacco. Con Morata -ormai- sempre più lontano dalla possibilità di ritornare in bianconero, c’è un piano b che sarebbe un vero e proprio tormentone delle precedenti edizioni di mercato bianconero.

Stiamo parlando naturalmente di Milik. L’ex Napoli, ora al Marsiglia, ritornerebbe volentieri in Serie A e alla Juventus. Lo farebbe anche tramite un operazione low cost, quindi, in tutti i modi accessibile economicamente.

Calciomercato Juventus, Milik piano b di lusso

L’ipotesi Morata adesso è assai difficile mentre l’eventualità Milik anche più accessibile economicamente. Un bomber di razza dato il suo score personale da ben 144 gol. Adesso l’ex Ajax e Napoli sarebbe un nome decisamente caldo nell’ottica attaccanti del presente.

Come scrive ‘Repubblica’, Milik non sarebbe però l’unica alternativa in attacco. Continua a filtrare un discreto interesse anche per Muriel e Depay. L’olandese certamente uno dei più proiettati in ottica Europa. Staremo a vedere cosa succederà.