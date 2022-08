Calciomercato Juventus, colpo di coda Milinkovic: la firma è doppia

Calciomercato Juventus, i bianconeri seguono attentamente gli sviluppi per la trattativa con Savic ma c’è una novità.

Stando ad ‘Il Corriere dello Sport’, il futuro di Milinovic-Savic potrebbe essere ad un bivio. Nel senso, le ambizioni della Lazio crescono e gli acquisti importanti ne sono la dimostrazione. adesso il club di Lotito vuole confermarsi tra le prime quattro e allo stesso tempo vuole confermare anche il suo talento numero uno proponendo un rinnovo.

Pertanto aumentano notevolmente le ipotesi di una ennesima permanenza del giocatore serbo. Il centrocampista, infatti, potrebbe continuare la sua avventura in terra romana per volere sia del presidente Lotito ma anche del tecnico Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, Sergej deciso a rimanere | C’è speranza per Lotito

L’ipotesi rinnovo adesso è più concreta che mai. La campagna acquisti del club celeste ha già piani precisi per quello che sarà il presente. La squadra di Sarri vuole confermarsi almeno tra le prime quattro del campionato e vista la rosa non è nemmeno da definirsi utopia. Sergej, desiderio di mercato numero uno bianconero, potrebbe rimanere ancora alla corte di Sarri.

L’ipotesi rinnovo e addirittura una clausola rescissoria nel contratto, dunque è quindi da prendersi come eventualità decisamente ben gradita dalla società anche per evitarlo, in futuro, di perderlo a zero. Staremo a vedere come si evolverà l’operazione ma ad oggi non sembrano esserci spiragli giusti per la cessione a titolo definitivo.