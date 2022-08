Calciomercato Juventus, accordo totale con Depay: cifre strepitose

Calciomercato Juventus, stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, sarebbe stato trovato l’accordo per Memphis Depay.

La Juventus non perde tempo, e dopo aver ufficializzato l’arrivo di Kostic e la partenza di Luca Pellegrini, è al lavoro per consegnare ad Allegri altri due innesti: un attaccante in grado di fungere da partner di Vlahovic ma che sappia all’occorrenza sobbarcarsi il peso di fungere da terminale principale, ed un metronomo del centrocampo capace di dettare i ritmi di una manovra troppo spesso farraginosa ed abulica.

Per risolvere il primo problema, i bianconeri stanno pensando sempre più insistentemente a Memphis Depay, legato al Barcellona da un contratto in scadenza nel 2023 che potrebbe essere rescisso a stretto giro di posta. L’ex Lione si è preso del tempo per sistemare gli ultimi dettagli burocratici con i blaugrana, ma nel frattempo avrebbe aperto in maniera importante le porte alla Juventus, con cui avrebbe già trovato un principio di accordo.

Calciomercato, accordo Juventus-Depay: ecco le cifre

A darne ragguaglio è “Relevo”, in Spagna, secondo cui la Juventus e Depau avrebbero trovato un accordo sulla base di un biennale a circa 7 milioni di euro a stagione. Si aspetta soltanto, in questo senso, la formula giusta con la quale presentarsi al cospetto del Barcellona, che potrebbe entrare nell’ordine di idee di concedere la carta di libertà all’olandese, oppure accontentarsi di una cifra irrisoria per il suo cartellino. Nella giornata di ieri erano trapelate indiscrezioni circa un possibile inserimento del West Ham nella trattativa: in realtà, la strada Depay-Juventus sembra essere piuttosto tracciata, e solo un clamoroso dietrofront potrebbe rimescolare le carte in tavola. Anche il Tottenham di Antonio Conte aveva effettuato dei sondaggi esplorativi, senza però affondare il colpo in modo concreto.