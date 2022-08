Calciomercato Juventus, blitz imminente: Allegri lo “perde” di nuovo

Il calciomercato della Juventus continua a vivere una fase molto calda, visto che nei prossimi giorni potrebbero esserci novità in arrivo e in partenza.

La vittoria contro il Sassuolo ha senz’altro soddisfatto i tifosi bianconeri, che sperano in un grande cammino della Juve nel campionato appena iniziato. Adesso però non bisogna fermarsi, rimanere concentrati e pensare alle prossime sfide che attendono la formazione allenata da Massimiliano Allegri. Che deve fare i conti però in questo periodo dell’anno anche con gli infortuni.

Tuttavia l’allenatore bianconero attende anche altri volti nuovi dal mercato. Depay e Paredes sembrano essere molto vicini e andrebbero a rafforzare l’attacco e il centrocampo della Juventus. Che però potrebbe anche decidere di fare un altro investimento nel pacchetto arretrato.

Calciomercato Juventus, il West Ham pronto a farsi avanti per Emerson Palmieri

Allegri avrebbe chiesto alla dirigenza anche un volto nuovo in difesa ed esattamente sulla corsia sinistra, considerata anche la partenza di Pellegrini verso l’Eintracht. Uno degli obiettivi bianconeri, e non da adesso, è Emerson Palmieri. Che nel Chelsea è bloccato da Chilwell e Cucurella e dunque non troverebbe spazio. Lo scorso anno il laterale azzurro ha militato in prestito nel Lione ma – come spiega il “Guardian” – il Chelsea non è intenzionato a cederlo in prestito nuovamente. Vuole ricavare una somma dalla sua cessione e la Juventus per adesso non ha affondato il colpo. E rischia di perdere definitivamente il calciatore considerato che il West Ham dopo Kehrer del Psg ora pare pronto a fare un’offerta anche per arrivare ad Emerson Palmieri, mettendo sul piatto 13 milioni di sterline. Una somma che potrebbe senz’altro accontentare il Chelsea, pronto a dare il via libera all’operazione.