Calciomercato Juventus, game over Zaniolo: incontro e firma per il rinnovo del contratto. La Roma ha deciso di blindarlo

Tutto è cambiato nello spazio di poche settimane. Dall’inizio del ritiro giallorosso fino alla all’ultima amichevole precampionato. Poi, per confermare il tutto e per togliere gli ultimi dubbi, è arrivata la gara contro la Salernitana, la prima della Serie A, che ha fatto vedere un Zaniolo diverso da quello che è stato l’anno scorso: tirato a lucido, che ha fatto la differenza, che ha sbagliato sì qualche gol sottoporta, ma che si è messo a disposizione della squadra e che per certi versi l’ha trascinata. Insomma, Mourinho lo vuole blindare e lo ha tolto dal mercato.

Ieri si è parlato di un possibile nuovo interesse bianconero per via anche dell’infortunio a Di Maria che ne avrà per almeno dieci giorni, e poi si vedrà. Il Corriere dello Sport di oggi chiude ogni possibilità, anticipando le decisioni della Roma e soprattutto svelando quali saranno le cifre del rinnovo del numero 22, vecchio pallino della Juve. I bianconeri, secondo il quotidiano, non hanno mai avvicinato le richieste di Tiago Pinto. Solamente il Tottenham ci era quasi riuscito, ma il veto messo da Mou ha di fatto chiuso la trattativa.

Calciomercato Juventus, Zaniolo rinnova

L’attuale contratto di Zaniolo scade nel 2024. Ci sarà non solo un prolungamento per altri due anni – quindi con scadenza al 30 giugno del 2026 – ma soprattutto un ritocco sensibile dell’ingaggio che arriverà a 4 milioni di euro a stagione più i bonus. Un contratto come i migliori della rosa. La data è vicina e parliamo di settembre, appena le trattative si chiuderanno. E ormai non ci sono dubbi che per Allegri quello di un possibile arrivo di Zaniolo rimarrà solamente un sogno di mezza estate.