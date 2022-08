TV PLAY | Calciomercato Juventus, niente Paredes: “Ecco la priorità”

TV PLAY | Calciomercato Juventus, la trattativa per il centrocampista argentino del Psg si sarebbe improvvisamente arenata.

Il calciomercato, si sa, è fatto di incroci e di incastri. Pur di cambiare una pedina, molto spesso, bisogna essere disposti, o capaci, di darne via un’altra. E se questo non avviene c’è il rischio che una trattativa, seppur ben avviata, finisca per spegnersi sul nascere. È in sostanza quello che è successo qualche giorno fa tra Adrien Rabiot e il Manchester United.

Il centrocampista francese di proprietà della Juventus sembrava a un passo dallo stringere la mano ai dirigenti dei Red Devils e iniziare una nuova avventura in Inghilterra ma sono bastate una serie di pretese da parte della mamma-agente Veronique, reputate eccessive dagli inglesi, per far saltare tutto. E adesso la mancata cessione dell’ex Psg ha rallentato quelle operazioni in entrata che i bianconeri avevano programmato in vista delle ultime due settimane prima del gong fissato per il prossimo 1 settembre.

In attesa di trovare una soluzione, in casa Juventus le stanno provando tutte per evitare di restare a mani vuote. L’oggetto del desiderio per il centrocampo è Leandro Paredes, regista chiesto anche dallo stesso Massimiliano Allegri e con cui la Signora ha trovato l’accordo da diverse settimane. Bianconeri che hanno raggiunto un’intesa anche con il Psg, ma il mancato addio a Rabiot ha complicato tutto.

Parallelamente il direttore sportivo Federico Cherubini si sta muovendo per regalare al tecnico livornese un’alternativa a Vlahovic in attacco. Si tratta di Memphis Depay, in uscita dal Barcellona. “Il tempo inizia a stringere – ha detto a CMIT TV il giornalista di Tuttosport Filippo Cornacchia – secondo me la priorità della Juventus, in questo momento, è l’attaccante e il nome più caldo è sempre Depay, che sta cercando di lasciare il Barcellona a zero come successo quando era al Lione, in Francia. C’è ottimismo come c’era però ottimismo anche per Rabiot al Manchester United che poi è saltato. Il mercato è sempre imprevedibile e la Juventus, quindi, sta valutando anche alternative”.