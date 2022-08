Calciomercato, sospiro di sollievo Juventus: è saltato tutto

Il calciomercato della Juventus vive in questi giorni la sua frase cruciale mentre si avvicina sempre più alla fine delle trattative.

Ci sarà tempo fino all’inizio del mese di settembre per concludere acquisti e cessioni e la dirigenza bianconera probabilmente sarà impegnata fino a quella data per sistemare l’organico di Massimiliano Allegri. Anche se già nelle prossime ore potrebbero arrivare arrivare quel centrocampista e quella punta che rappresentano la priorità per poter allestire un organico in grado di lottare per lo scudetto e per un posto al sole nella prossima edizione della Champions League.

Gli obiettivi del club sono ormai ben definiti. Ma occhio alle opportunità di un mercato che è in continua evoluzione. I tifosi aspettano con ansia altri volti nuovi e potrebbero essere presto accontentati. Nel frattempo rumors che arrivano dall’Inghilterra confermano come possa riaprirsi una pista per un rinforzo nella zona offensiva.

Calciomercato Juventus, niente United per Pulisic

Ormai da qualche settimana a questa parte si sta parlando del futuro di Pulisic, 23enne esterno americano in forza al Chelsea. Giovane di talento che rischia di trovare poco spazio con i londinesi e per questo motivo pare intenzionato a cambiare aria. La trattativa con il Manchester United non pare destinata a decollare, nonostante Ten Hag stia aspettando un rinforzo in attacco per i Red Devils, scrive il “Daily Mail”. Il Chelsea vorebbe monetizzare la sua cessione ma ha aperto anche alla possibilità di prestito, dopo rinnovo del contratto, in modo da non perdere l’investimento fatto nei suoi confronti. Pulisic dovrà scegliere dunque la sua nuova destinazione, con una condizione posta, ovvero la volontà di giocare in un club che disputi la Champions League.