Samp-Juventus tra campo e mercato: vogliono subito il fedelissimo di Allegri

Sampdoria-Juventus non si disputerà solo sul campo, infatti proprio i blucerchiati avrebbero nel mirino un giocatore di Allegri.

La società blucerchiata che domani sera ospiterà i bianconeri nella seconda giornata di Serie A ha in obiettivo, sempre concreto, un difensore della Juventus. Stiamo parlando naturalmente di Daniele Rugani che nonostante la pseudo conferma di Allegri, domani il giocatore potrebbe disputare la gara da titolare al posto dell’infortunato Bonucci, potrebbe finire, improvvisamente, in cima alla lista desideri del club ligure.

Il centrale classe 1994 bianconero è infatti ancora sul mercato. Cercato da diversi club di Serie A, per il momento, la squadra ligure sembra la favorita nella corsa al difensore italiano.

Sampdoria-Juventus, obiettivo Rugani | Piace molto ai blucerchiati

L’esperienza del difensore bianconero, in questo momento, potrebbe essere cruciale in fase di mercato. La ‘Doria cerchierebbe infatti un centrale dalle sue caratteristiche ma bisognerà capire se la Juventus interverrà nuovamente sul mercato a cercare un sostituto. In questo momento ci viene da pensare che sia difficile, pertanto, non è da escludersi nemmeno una quantomai credibile permanenza.

Ma ciononostante il club ligure non demorde e chissà che proprio domani sarà anche fase di possibili colloqui fuori dal campo. Sicuramente Daniele domani è in ballottaggio per una maglia da titolare al posto di capitan Bonucci. Poco fa, in conferenza stampa, mister Allegri ha specificato che sceglierà uno tra lui o Gatti, il giovane “erede” di Giorgio Chiellini.