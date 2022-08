Calciomercato Juventus, tra Milik e Depay: l’ultimo ribaltone è clamoroso

By

Calciomercato Juventus, nascono le prime perplessità, ed ecco il possibile ribaltone finale in chiave attaccanti.

La Juventus non ha ancora colmato la lacuna. C’è bisogno immediato di un vice Vlahovic, con Morata ormai andato (impossibile da prendere), la Vecchia Signora ha come priorità l’acquisto di Depay, che proprio oggi figura tra i convocati della gara contro il Sociedad in quel di Barcellona.

E a destare le prime riflessioni, come scrive ‘Calciomercato.it’, è proprio la richiesta di stipendio dell’attaccante, oltre 7 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, 7 milioni sono troppi? C’è l’alternativa pronta

E, dunque, c’è già una potenziale alternativa qualora non dovesse essere raggiunto l’accordo con l’olandese, nonostante le parti ancora molto vicine. Chiaramente parliamo di un pallino già con storia antecedente, visto che giusto qualche stagione fa Milik era al centro dei desideri dell’entourage mercato della Juventus.

Sicuramente l’alternativa di lusso potrebbe essere decisamente più economica dal punto di vista della richiesta. Milik è un giocatore adattabile alla struttura tattica di Allegri e per caratteristiche potrebbe rappresentare l’esatto erede di Vlahovic in attacco, qualora appunto il serbo avesse bisogno di rifiatare quando l’intensità dei match si farà sentire. Ebbene, se Depay dovesse saltare, adesso, la Juventus avrebbe già il perfetto sostituto pronto a ritornare nel campionato che l’ha reso celebre in passato.