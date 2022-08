La Juventus lo cede alla Roma e ne annuncia un altro: “Affare concluso”

Calciomercato, intreccio Roma-Juventus: il domino si sblocca subito.

A volte il destino in ambito calcistico può essere davvero imprevedibile e spietato: lo sanno bene le squadre che subiscono gli infortuni di calciatori appena arrivati e per comprare i quali magari si era pure fatto un notevole sforzo economico. Basti pensare agli infortuni di Pogba e Di Maria per capire l’entità del danno che una situazione del genere va a creare in una rosa.

Anche la Roma di Jose Mourinho sta attraversando un simile momento per via l’infortunio, piuttosto grave tra l’altro, di Wijnaldum, il quale ha riportato una frattura della tibia e per il quale si prospetta uno stop ai box davvero lungo. Per questo motivo anche la società giallorossa ha fatto sapere che molto probabilmente andrà a sostituire il giocatore olandese. Se sono stati smentiti i contatti tra la Roma e il Psg per Paredes, nelle ultime ore sta prendendo quota un altro tipo di affare, che coinvolte in maniera ancora più diretta la Juventus, e che liberebbe indirettamente anche Paredes.

Calciomercato Juventus, occhio alla Roma: l’intreccio si sblocca così

Stando a quanto riferito dal direttore editoriale di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, la Roma nelle ultime ore avrebbe avviato dei contatti importanti con la Juventus per tastare il terreno per Zakaria, al quale Allegri non ha concesso neanche uno scampolo di partita in occasione della sfida contro la Sampdoria. La cessione dell’elvetico liberebbe immediatamente una casella in mezzo al campo, che sarebbe riempita a stretto giro di posta da Leandro Paredes, per il quale l’operazione con il Psg sarebbe praticamente conclusa. Ecco quanto riferito da Di Giovambattista: “Una volta ceduto Zakaria alla Roma, la Juventus annuncia l’acquisto di Paredes dal Psg: operazione praticamente conclusa.”