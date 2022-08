Calciomercato Juventus, 71 milioni sul piatto: i bianconeri gli dicono addio

Non conoscono soste le voci di calciomercato che riguardano la Juventus a pochi giorni dalla chiusura delle trattative.

La squadra di Allegri ha bisogno ancora di essere ritoccata e del resto anche queste prime due giornate di campionato hanno evidenziato delle lacune nell’organico bianconero. Per essere competitivi in Italia e in Europa c’è bisogno ancora di qualche ritocco, solo così ci sarà la possibilità di far ruotare gli uomini in questa prima parte di stagione che vede tanti impegni ravvicinati.

Ormai la società bianconera sembra aver avviato alla conclusione le due trattative più calde del momento. Vale a dire l’approdo a Torino del centravanti polacco Milik del Marsiglia e del centrocampista Paredes del PSG. Per il quale l’accordo sembra essere ormai solamente una formalità. Sembra invece sfumate definitivamente un altro nome che negli scorsi mesi è stato accostato alla Juventus.

Calciomercato Juventus De Jong ad un passo dal Liverpool

Come ha infatti rivelato “Forbes” il centrocampista del Barcellona Frenkie De Jong è molto vicino a cambiare casacca. Ma il suo futuro non sarà in serie A. Niente Juventus come destinazione dell’ex Ajax, che pare essere molto vicino al Liverpool. La formazione allenata da Klopp e’ infatti pronta a mettere sul piatto ben 71 milioni di euro (tra parte fissa e bonus) per aggiudicarsi le prestazioni del calciatore. Il Liverpool ha iniziato male il suo cammino in Premier League e ora punta a riscattarsi anche attraverso i colpi di calciomercato. La Juventus in ogni caso dopo Paredes non dovrebbe avere alcun nuovo acquisto in mediana come obiettivo, anche se non è da escludere qualche movimento in extremis legato anche alle possibili uscite che ci saranno.