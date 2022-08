Calciomercato Juventus, UFFICIALE Milik: cifre e formula dell’affare

By

Calciomercato Juventus, c’è l’annuncio ufficiale per il trasferimento di Arkadiusz Milik in bianconero: cifre e dettagli della trattativa.

Mancava solo l’ufficialità, che puntualmente è arrivata proprio in questi minuti: dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito nella giornata di ieri ed aver apposto la firma sul suo contratto con la Juventus, Arkadiusz Milik è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus.

Il bomber polacco ex Napoli arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto, ed andrà a completare il reparto offensivo a disposizione di Max Allegri, interscambiandosi all’occorrenza con Dusan Vlahovic. Dopo aver memorizzato la decisione di Depay – che non ha abbassato le proprie richieste economiche – Cherubini si è fiondato con decisione su Milik, intensificando i contatti con il Marsiglia e chiudendo a stretto giro di posta l’affare. Ecco il comunicato diramato dalla Juventus inerente le cifre e la modalità dell’operazione:

“Juventus Football Club S.p.A comunica di aver raggiunto un accordo con la società Olympique de Marseille per l’acquisizione a titolo temporaneo fino al giugno 30 giugno 2023 del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Arkadiusz Milik a fronte di un corrispettivo di 0,8 milioni di euro, oltre ad oneri accessori di 0,1 milioni di euro, che potrà essere aumentato per una cifra non superiore a 0,8 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Inoltre l’accordo prevede la facoltà da parte della Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo pattuito pari a 7,0 milioni di euro pagabili in tre esercizi, che potrà essere aumentato nel corso della durata del contratto di prestazione con gol calciatore, per una cifra non superiore a 2,0 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi.”