Calciomercato, Kross “aiuta” la Juventus: la strada è definitivamente spianata

Calciomercato Juventus, adesso i bianconeri potrebbero avere la strada spianata, il Liverpool cambia obiettivo: tutti i dettagli.

Una buona notizia per Allegri. Si era parlato anche di un possibile interessamento da parte dei ‘Reds’ del Liverpool per il play a centrocampo tanto voluto da Allegri, Paredes. Secondo i colleghi spagnoli di ‘Fichajes’, la dirigenza inglese avrebbe un altro obiettivo in mediana.

Infatti il Liverpool punterebbe Kross del Real Madrid. Il centrocampista tedesco è il primo obiettivo del club inglese per rinforzare il centrocampo e, di conseguenza, Klopp e soci lascerebbe perdere il regista argentino che a questo punto sarebbe “tutto” della Juventus.

Calciomercato Juventus, Allegri gongola | Adesso Paredes è solo tuo

Allegri avrebbe, dunque, la completa strada spianata sul colpo in mediana. Serve un play del centrocampo e l’argentino, per caratteristiche tecniche, possiede tutti i requisiti idonei per diventare il prossimo regista della squadra bianconera.

Classe, qualità ma soprattutto rendimento eccellente. Al Psg ormai sono convinto della sua cessione e la Juventus, così come Allegri aspetta di averlo il prima possibile già da poterlo usare nella sfida di Champions contro la sua ex squadra proprio nella capitale francese dove Paredes ha giocato per diverso tempo. Non ci resta che attendere la fumata bianca e poi l’annuncio. Adesso che il Liverpool si chiama fuori la situazione sembra, ancora, più delineata. Paredes è un giocatore che la dirigenza si aspetta possa fare la differenza.