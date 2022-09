Calciomercato, a vita alla Juventus: pronto il rinnovo per “l’uomo spogliatoio”

Calciomercato, la sensazione è che si possa legare a vita alla Juventus: pronto il rinnovo di contratto per l’uomo leader nello spogliatoio

Lui è arrivato a Torino in punta di piedi, quasi in silenzio. C’ha messo poco tempo però a conquistare la fiducia di tutti, soprattutto quella di Massimiliano Allegri, che ha deciso di non privarsene mai: né da centrale, e nemmeno da terzino. Per la Juventus non è un argomento prioritario, anche perché il suo contratto è in scadenza nel 2024. Il tempo, insomma, ci sarebbe. Ma non è da escludere che nei prossimi mesi la trattativa per il rinnovo non possa entrare nel vivo, anche perché i primi contatti ci sarebbero già stati.

Il nome è quello di Danilo, ormai capitano in pectore della squadra bianconera e non solo. Contro lo Spezia, con la fascia al braccio la partita l’ha chiusa lui. Ed è diventata virale quella foto nello spogliatoio di lui senza maglietta ma con quel pezzo di stoffa ancora sulla pelle. Un bianconero vero.

Calciomercato Juventus, si lavora al rinnovo

Secondo quanto riportato inoltre da Romeo Agresti, dei contatti come spiegato in precedenza ci sarebbero già stati per prolungare l’accordo. Sarebbe un matrimonio a vita per il giocatore arrivato in Piemonte nell’operazione che ha portato il portoghese Cancelo alla corte di Guardiola, anche perché nel 2024 avrà 34 anni e non sarà più un ragazzino. Un arrivo in sordina, com’è anche caratterialmente Danilo che mai ha detto una parola fuori posto. Ma personalità da vendere dentro e fuori dal campo e un esempio da seguire anche per i compagni più giovani.

“Traccia da seguire” ha scritto il giornalista sul proprio profilo Twitter. Il rinnovo, in poche parole, è già bello caldo. E la sensazione è che si possa chiudere davvero a breve.