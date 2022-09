Calciomercato Juventus, non solo Firmino: caccia al parametro zero

Calciomercato Juventus, non solo Firmino: tanti i nomi che vanno in scadenza e che a gennaio si potrebbero accordare. Caccia al parametro zero

Chiusa ufficialmente la sessione estiva del calciomercato, rimane aperta la porta, per qualcuno, di piazzare qualche altro elemento, esuberi a dire il vero, visto che in giro per l’Europa ancora qualcuno può muoversi anche in entrata. Ufficialmente le trattative sono chiuse, ma non c’è spazio e modo di fermarsi. E nemmeno la voglia dei dirigenti onestamente, che pensano già a quelli che potrebbero essere i primi colpi per la prossima stagione. Un mercato, quello appena andato in archivio, caratterizzato dagli innesti a parametro zero: la Juve, in questo modo, ha preso Pogba e Di Maria per esempio. E guarda già al futuro.

Il portale calciomercato.it ha stilato la lista di quelli che sono gli elementi in scadenza che, già a gennaio, potrebbero trovarsi una nuova sistemazione. E non c’è solamente Firmino, l’attaccante del Liverpool che per un periodo è stato accostato alla società bianconera. Ma tanti altri, che potrebbero pure fare gola.

Calciomercato Juventus, è caccia al parametro zero

Intanto, in casa juventina, ci sono Rabiot, Cuadrado e Alex Sandro che sono entrati da un paio di mesi nell’ultimo anno di contratto. Anche loro, insomma, potrebbero far gola a molti club. Ma poi ce ne sono altro: da Benzema a Kroos del Real Madrid – inseriamoci anche Asensio – a Kante, passando per Tielemand, Rashford (in odore, comunque di rinnovo), a Gundogan e Ndicka. Questi sono i nomi, senza dimenticare Messi e Ronaldo. Sì, anche loro sono legati a Psg e United fino al 2023.

Ma anche in Italia non si scherza: da Skriniar – cercato dai francesi – e Dzeko dell’Inter, Giroud del Milan, e Meret del Napoli (il portiere però sarebbe pronto a firmare un quinquennale dopo il mancato arrivo di Navas). Insomma, occasioni.