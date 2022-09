Calciomercato Juventus, ultim’ora ufficiale Zakaria: cifre spaventose

Calciomercato Juventus, ultim’ora ufficiale: per Zakaria le cifre sono spaventose. Ecco il comunicato della società bianconera

Adesso è anche ufficiale. Un comunicato che mette la parola fine al rapporto, mai esploso, tra Zakaria e la Juventus. Il centrocampista arrivato lo scorso gennaio dal Borussia Monchengldbach, che è diventato un calciatore del Chelsea. “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Chelsea Football Club Ltd per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Lemi Zakaria Lako Lado”.

Questa la nota, che continua poi con quelle che sono le cifre dell’accordo che potrebbero portare alla Juve una plusvalenza pazzesca.

Calciomercato Juventus, le cifre per Zakaria

Addio in prestito, inizialmente: “A fronte di un corrispettivo di € 3,0 milioni, oltre a premi per fino ad un massimo di € 1,0 milione al verificarsi di determinati obiettivi sportivi.

Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte del Chelsea di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore; il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva è pari a € 28,0 milioni, pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 5,0 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi”.

Cifre da capogiro, come detto. Cifre importanti che potrebbero regalare un importante colpo in uscita. Zakaria ieri ha sostenuto le visite mediche a Torino per conto del Chelsea e poi nella notte è volato a Londra. Un addio nell’aria, soprattutto negli ultimi giorni di mercato, che alla fine si è concretizzato.