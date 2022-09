Juventus, Di Maria tra ansia e precauzione: il motivo del cambio di Firenze

Juventus, Di Maria tra ansia e precauzione: il motivo del cambio alla fine del primo tempo a Firenze. Allegri ha fatto la sua scelta

La sua scelta Allegri l’ha fatta sin dall’inizio, non mandando in campo Vlahovic. Poi, il serbo, è rimasto in panchina anche per tutti i novanta minuti della gara di Firenze, un ulteriore segnale di come il tecnico della Juventus pensava principalmente alla gara di martedì sera contro il Psg in Champions League. Una scelta corretta, perché quando giochi contro la squadra che appare una delle favorite, e tu se la Juventus, allora è normale che in testa ci sia la voglia di giocarsela al massimo.

Ha recuperato anche Bonucci, Allegri. Che è entrato a gara in corso per testare le condizioni fisiche. E non dovrebbero esserci dubbi sull’utilizzo dal primo minuto del difensore al fianco di Bremer. Alla fine del primo tempo, comunque, il livornese ha tolto dal campo pure Angel Di Maria. Un poco di preoccupazione c’è stata negli occhi dei tifosi, ma sembra che sia tutto ok.

Juventus, il motivo del cambio di Di Maria

L’argentino non è stato sostituito per nessun problema fisico. Ma solamente a scopo precauzionale e in vista appunto della sfida di dopodomani, Allegri lo ha richiamato in panchina. Non era al massimo della condizione inoltre il Fideo, che veniva dal problema accusato contro il Sassuolo. Ecco perché è stato meglio non rischiare proprio nulla.

Andare avanti in Champions League, il più possibile, rimane comunque uno dei principali obiettivi della stagione, soprattutto se hai una rosa importante e puoi disporre oltre dei già citati, di gente del calibro di Pogba, ad esempio, ma anche Danilo e Cuadrado. Una Juve che sulla carta non deve e non può temere nessuno.