Calciomercato, allarme ufficiale per Juventus e Milan: ribaltone a fine anno

Calciomercato, l’esonero del tecnico tedesco ha spiazzato tutti: ecco i possibili risvolti in materia di mercato.

Non è passato neppure un mese dall’inizio della nuova stagione, eppure ci troviamo già a dover fare i conti con un esonero eccellente. Poche ore fa il Chelsea ha comunicato di aver sollevato dal suo incarico Thomas Tuchel, l’allenatore tedesco approdato nella capitale inglese circa un anno e mezzo fa e protagonista della strepitosa cavalcata nella Champions League 2020-21, vinta proprio dai Blues nella finale di Oporto contro il Manchester City. Non è l’unico trofeo dell’era Tuchel: di lì a pochi mesi sarebbero arrivate anche la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club. Ma con l’arrivo della nuova proprietà, in seguito all’addio di Roman Abramovich, tante cose sono improvvisamente cambiate.

Il nuovo proprietario del club, il tycoon statunitense Tom Boehly, non gli ha “perdonato” un inizio decisamente complicato. Il Chelsea sta stentando in campionato e ieri ha incassato la prima sconfitta in Champions League, arrendendosi in Croazia alla Dinamo Zagabria.

Calciomercato, senza Tuchel ora Pulisic potrebbe restare al Chelsea

In questi minuti si parla già del possibile sostituto. Potrebbe essere l’allenatore del Brighton Graham Potter, che tuttavia è ancora sotto contratto con i Seagulls. Ma a quanto pare sarebbe in lizza anche l’ex Tottenham e Psg Mauricio Pochettino. Anche la Juventus, come tante altre squadre in Europa, guardano con interesse l’evolversi della situazione. Il motivo? Possibili sviluppi di mercato. Christian Pulisic, ad esempio, l’attaccante statunitense del Chelsea appetito sia dai bianconeri che dal Milan. Con Tuchel, secondo le indiscrezioni giunte dall’Inghilterra – hanno fatto discutere i like sui social del padre del giocatore sui post critici verso il tecnico – il rapporto era ormai ai minimi termini, considerato che gli venivano preferiti sia Mount che Havertz. Senza il tedesco la sua posizione – il giocatore sperava di essere ceduto nell’ultimo mercato – potrebbe cambiare. E di conseguenza anche il suo futuro. Permanenza in vista?