Calciomercato, salta il rinnovo: la Juve lo prende gratis

Calciomercato Juventus, niente rinnovo in Premier League e colpo a costo zero per Allegri.

Il calciomercato è terminato esattamente una settimana fa ma questo non significa che le tante voci e rumors siano destinate a fermarsi. Come accade ogni anno, infatti, è sempre tempo di parlare di scenari e possibili incastri da realizzare nella parentesi di gennaio o in ottica della prossima campagna acquisti.

Questo soprattutto alla luce di dichiarazioni dei diretti interessati ma anche del presentarsi di determinate situazioni che sottintendano la necessità di essere affrontate tempestivamente e che non possono dunque non generare discussioni anche in una fase come quella settembrina.

Tanti gli scenari che potrebbero coinvolgere anche la stessa Juventus, fin qui palesante già diverse difficoltà, destinate a poter portare Cherubini e colleghi a fare nuove valutazioni nel prossimo futuro, al fine di coadiuvare un Massimiliano Allegri ad oggi presentato come imputato principale del non felice momento bianconero.

Calciomercato Juventus, niente rinnovo per Douglas Luiz

Nel trimestre estivo la dirigenza juventina ha cercato di accontentare il mister, nel pieno rispetto dei paletti imposti da Agnelli, distinguendosi per il grande esborso Bremer e per una serie di operazioni altresì importanti ma meno impegnative da un punto di vista economico.

A seguire questa direzione potrebbero essere anche le prossime valutazioni a centrocampo, laddove nemmeno l’arrivo di Paredes sembrerebbe poter colmare un gap ormai storico. Tra i tanti nomi, non si perda di vista quello de centrocampista dell’Aston Villa, Douglas Luiz.

Corteggiato in estate da tanti club di Premier League ma accostato anche a Juventus, Roma e Milan, il portale brasiliano Uol Sport riferisce come il sudamericano abbia deciso di non rinnovare il contratto. Questo gli permetterà di accordarsi con altri club a partire dal mese di gennaio e non è da escludersi un ritorno della Juve. Giusto però ricordare i forti interessamenti anglosassoni e, in particolar modo, dell’Arsenal.