Calciomercato Juventus, il Milan anticipa tutti: super ritorno di fiamma

Calciomercato Juventus, l’irruzione del Milan rischia seriamente di scompaginare le carte in tavola: anche la Roma in allarme.

Nella sessione estiva di calciomercato appena conclusa, la Juventus ha investito tempo e risorse per provare a puntellare una zona del campo che negli ultimi anni si è rivelata autentica spada di Damocle della compagine bianconera: il centrocampo.

Sicuramente gli innesti di Paredes e Pogba – che operato dovrà stare fermo ai box per almeno un mese e mezzo – hanno contribuito ad innalzare l’asticella qualitativamente e sotto il profilo dell’esperienza. L’esplosione di Miretti ha fatto il resto, anche se chiaramente il divario con i top club resta ancora evidente. Ecco perché non è escluso che in futuro Cherubini possa entrare nell’ordine di idee di puntellare ulteriormente la mediana con acquisti di qualità. Uno dei profili accostati alla “Vecchia Signora” nell’ultimo periodo è stato quello di Douglas Luiz, che però è extracomunitario. Ragion per cui, un eventuale blitz della Juve sarebbe da procrastinare in estate, quando l’attuale centrocampista dell’Aston Villa molto presumibilmente andrà in scadenza di contratto. Tuttavia, le voci riguardanti il pupillo di Gerrard non accennano a placarsi.

Calciomercato Juventus, il Milan fa sul serio: assalto a Douglas Luiz

Seguito con interesse dalla Roma, prima che i giallorossi decidessero di fiondarsi con decisione su Wijnaldum, per Douglas Luiz anche il Milan aveva effettuato dei sondaggi esplorativi, salvo poi decidere di virare verso altri obiettivi. Stando a quanto rimbalza d’Oltremanica, però, i rossoneri potrebbero nuovamente farsi sotto per il centrocampo già a gennaio: non è escluso infatti che Maldini possa cominciare a tessere la tela nei prossimi mesi, giocando proprio sul fatto che l’Aston Villa potrebbe perdere a zero uno dei tasselli più importanti della propria rosa. Nelle scorse settimane i “The Villans” hanno rispedito al mittente le offerte dell’Arsenal, che dopo l’infortunio di Thomas ha provato in tutti i modi ad affondare il colpo per regalare ad Arteta un nuovo centrocampista bravo nelle due fasi.