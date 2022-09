Calciomercato Juventus, salta il rinnovo: il dopo Alex Sandro arriva subito

Calciomercato Juventus, la sua prestazione non è passata inosservata. Pronto l’assalto nella sessione di mercato di gennaio.

La sessione estiva si è conclusa a malapena da una settimana ma in casa Juventus non si è mai praticamente smesso di parlare di mercato. La dirigenza si sta già rimboccando le maniche in vista di gennaio, quando sarà chiamata a completare quelle operazioni che, per un motivo o per un altro, non è riuscita a portare a termine entro lo scorso 1 settembre. Si dovrà trovare una soluzione per l’out sinistro di difesa, ad esempio. In questo momento a disposizione di Massimiliano Allegri c’è il solo Alex Sandro in quella zona del campo. Nessuna alternativa per il tecnico dopo la partenza di Luca Pellegrini: un bel problema per l’allenatore livornese, intenzionato a continuare ad utilizzare la difesa a quattro.

Il terzino brasiliano è reduce da stagioni incolore, in cui il suo rendimento è calato in maniera vertiginosa. Per di più l’ex Porto è in scadenza di contratto – terminerà la prossima estate e all’orizzonte sembra non esserci alcuna possibilità di rinnovo – e quanto prima la Juventus sarà chiamata a trovare un suo sostituto.

Calciomercato Juventus, Grimaldo nuovo obiettivo per la fascia sinistra

Sono stati fatti tanti nomi per quanto riguarda il possibile “erede”. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello del suo connazionale Renan Lodi, ma nell’ultimo giorno di mercato si è accasato in Inghilterra al Nottingham Forest. Secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare d’attualità quello di Alejandro Grimaldo del Benfica, già accostato più volte ai bianconeri. Stando a quanto riporta la Rosea, la Juventus sarebbe rimasta esterrefatta dalla prestazione del difensore spagnolo nel match di Champions League con il Maccabi Haifa. Gara che ha visto il calciatore tra i protagonisti indiscussi con un gol e un assist.

I lusitani, sorteggiati nello stesso girone della Signora, saranno i prossimi avversari degli uomini di Allegri e dunque ci sarà modo per valutare ancora meglio il classe ’95 ex Barcellona, in scadenza di contratto nel 2023 proprio come Alex Sandro. Non è da escludere, a questo punto, che Grimaldo decida di lasciare Lisbona già a gennaio, considerando che la trattativa per il rinnovo non è mai decollata.