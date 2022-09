Calciomercato Juventus, l’ex rovina i piani: firma immediata

Calciomercato Juventus, la sua cessione potrebbe scombussolare i piani della società bianconera: rinnovo più vicino.

Quasi tutti i top club d’Europa, dal Manchester City al Bayern Monaco, continuano a non distogliere lo sguardo dalla Catalogna. Sì, il mercato è ormai concluso ma in quel di Barcellona c’è una situazione che bisogna tenere d’occhio. E dalla quale presto potrebbero scaturire nuovi, interessanti, sviluppi. Stiamo parlando della trattativa per il rinnovo del gioiellino blaugrana Gavi, giovanissimo centrocampista classe ’04. Che ormai da un anno è diventato un titolare fisso della prima squadra, a soli diciotto anni.

Nonostante il suo allenatore Xavi e il selezionatore della nazionale spagnola Luis Enrique lo considerino un perno fondamentale delle loro squadre e con ancora ampi margini di crescita, il prodotto della cantera del Barça non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto. In scadenza nel 2023, è attualmente uno dei potenziali parametro più ambiti in circolazione. Non a caso ha chiesto informazioni anche la Juventus, che come altri club ha fiutato il possibile colpo. Un mese fa il direttore sportivo del Barcellona, Mateu Alemany, sembrava ottimista. Secondo quanto riportato dai media iberici, la stretta di mano era prevista inizialmente per fine agosto. Ma per adesso tutto tace. Probabilmente a causa degli ormai noti problemi finanziari che attanagliano la società presieduta dal Joan Laporta.

Calciomercato Juventus, l’addio di Pjanic al Barça “avvicina” la firma di Gavi

La Bild è sicura che sulle sue tracce ci sia in primis il Bayern Monaco, che avrebbe “perso la testa” per il giocatore andaluso e sarebbe disposto ad offrire cifre importanti. La recente cessione dell’ex bianconero Miralem Pjanic, tuttavia, potrebbe cambiare le carte in tavola. Il bosniaco si è accasato nelle scorse ore allo Sharjah Fc, club degli Emirati Arabi Uniti, liberando spazio nell’ingolfato monte-ingaggi del Barcellona. Ed il quotidiano catalano “El Mundo Deportivo” è convinto che adesso i blaugrana possano finalmente sedersi attorno ad un tavolo con il procuratore di Gavi, De La Pena, proponendo un quadriennale fino al 2026. Con una clausola rescissoria da far tremare i polsi: un miliardo di euro.