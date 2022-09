Calciomercato Juventus, l’ingaggio e il premio per la firma rasentano l’utopistico. Il valore del giocatore è fuori discussione ma forse non fino a questo punto. Le ultime dalla Spagna.

Ad una settimana di distanza dal terzo pareggio della stagione, questa volta contro la Fiorentina, gli uomini di Allegri affronteranno in casa la Salernitana, reduce dal 2 a 2 on l’Empoli e di certo non poco contenta per un incipit di campionato ben dissimile da quello dello scorso anno.

La singolare impostazione di questa stagione, caratterizzata dalla caduta del Mondiale in medias res e, di fatto, da una sorta di spaccatura in due blocchi del campionato e delle competizioni europee costringe adesso a pensare unicamente alle questioni di campo, al fine di fare meglio rispetto all’anno scorso.

Questo non porterà comunque allo stop delle tante voci di mercato che, anche in queste settimane immediatamente successive alla fine della campagna acquisti, continuano ad infiammare il mondo bianconero e non solo.

Calciomercato Juventus, tutte le cifre per Asensio

Al netto del rammarico per alcuni imprevisti (Pogba in primis) a Torino c’è consapevolezza di aver operato nel complesso bene. Questo sia in entrata che in uscita, nel pieno rispetto degli aneliti di Allegri e della società tutta.

Diversi scenari estivi sono però rimasti in sospeso e necessiteranno approfondimenti nei prossimi mesi. Tra questi figura sicuramente quello legato a Marco Asensio, scaricato da Ancelotti e in scadenza contrattuale con il Real Madrid a giugno 2023.

Accostato anche alla Juventus, come riferisce ElNacionalCat, però, lo spagnolo sta avanzando pretese utopistiche per firmare da free-agent. A qualsiasi interessata chiede infatti uno stipendio da sette milioni di euro annui e un bonus alla firma di 25 milioni. La stessa cifra che avrebbe chiesto il Real Madrid in caso di cessione nel corso dell’ultimo calciomercato.