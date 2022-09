Calciomercato Juventus, operazione alla Vlahovic: lo regalano ad Allegri a gennaio

In casa Juventus le vicende di calciomercato sono sempre centrali, si deve già pensare a quali saranno i prossimi obiettivi.

Non ci sono dubbi sul fatto che in questo 2022 la dirigenza bianconera ha fatto un grande lavoro, portando a Torino giocatori di prima fascia. Da Pogba a Di Maria, da Kostic a Milik, tutti grandi nomi per rendere la squadra di Massimiliano Allegri sempre più forte. L’obiettivo rimane quello di conquistare lo scudetto e anche quello di farsi largo in Champions League.

A gennaio il calciomercato riaprirà e non è detto che la Juventus non possa ulteriormente arricchire il suo organico con un altro nome importante. Molto dipenderà da quello che accadrà nelle prossime settimane, ma di sicuro il club dovrà farsi trovare pronto nel momento in cui potrebbero presentarsi delle golose occasioni.

Calciomercato Juventus, Igor della Fiorentina tra gli obiettivi per la difesa

Di sicuro il club sa benissimo quali sono i reparti nei quali intervenire. La priorità pare essere la ricerca di un laterale sinistro che possa alternarsi con Alex Sandro ma che soprattutto possa prendere il posto del brasiliano, che si avvicina alla scadenza del suo contratto. Grimaldo del Benfica è un nome caldo. Ma la Juventus potrebbe fare un investimento anche nel reparto dei centrali. Come riporta calciomercato.com c’è un nome che sembra intrigare i bianconeri ed è quello di Igor della Fiorentina. Un difensore il cui rendimento è cresciuto tantissimo nel corso degli ultimi mesi. Ci sarebbe già stato qualche contatto nella scorsa estata con gli intermediari del calciatore, ma il portale riferisce che non è da escludere che a gennaio possa essere fatto un tentativo per ingaggiarlo. Replicando così il “colpo Vlahovic” andato in scena a gennaio 2022.