Calciomercato Juventus, aut aut Zaniolo: c’è la data dell’incontro

Calciomercato Juventus, fissato l’incontro per il rinnovo di Zaniolo: ore caldissime per il futuro dell’esterno giallorossa.

Sebbene la sessione estiva di calciomercato abbia da pochi giorni chiuso i battenti, i rumours e le indiscrezioni legati agli obiettivi più appetibili non accennano a placarsi.

In questa lista non può non figurare il profilo di Nicolò Zaniolo, a lungo accostato a diversi club in giro per l’Europa. L’interessamento della Juventus per il “bimbo d’oro” non è ormai di vecchia data, anche se nei mesi scorsi i bianconeri non sono andati oltre a qualche timido sondaggio esplorativo con l’entourage del calciatore, senza mai affondare il colpo con la Roma. In effetti, Tiago Pinto è sempre stato inamovibile dalla sua iniziale richiesta, attestatasi sui 60 milioni di euro: cifra che la Cherubini avrebbe voluto abbassare attraverso l’inserimento di qualche contropartita tecnica, in uno scenario mai preso in considerazione dai giallorossi.

Calciomercato Juventus, rinnovo Zaniolo: incontro fissato con la Roma

Anche il Tottenham ha provato a capire i margini di manovra: gli Spurs, però, non hanno affondato il colpo, preferendo rinforzare altri settori del campo dopo una prima parte di campagna acquisti assolutamente sontuosa. Come riferito in più di una circostanza da Tiago Pinto, i rapporti tra la Roma e l’entourage di Zaniolo sono ottimi, e l’incontro da tempo in programma andrà finalmente in scena. Secondo quanto evidenziato da “La Gazzetta dello Sport“, il summit per discutere del futuro di Zaniolo dovrebbe andare in scena in occasione della sosta delle Nazionali.

Occasione propizia per cominciare ad intavolare concretamente una trattativa che dovrebbe vedere la Roma accostarsi al tavolo delle negoziazioni con un’offerta di rinnovo fino al 2027. Chiaramente, Zaniolo è intenzionato a ricevere un adeguamento contrattuale in base alle richieste avanzate dalla Roma per il suo cartellino; dunque il tuttocampista di Mou – il cui rientro in campo è sempre più vicino – si auspica un trattamento da “top player” per poter suggellare con una stretta di mano il suo matrimonio con i capitolini. Trapela comunque ottimismo sulla positiva chiusura dell’operazione.