Juventus-Salernitana, turnover necessario | Fari puntati sui giovani

Per la Juventus si fa sempre più imminente il ritorno in campo per la sesta giornata del campionato di serie A.

La formazione di Massimiliano Allegri sarà in scena domenica sera allo Stadium contro la Salernitana con l’intento logico di portare a casa i tre punti per continuare nella propria marcia in classifica. Finora i bianconeri sono rimasti imbattuti ma è anche vero che hanno pareggiato tre delle cinque partite disputate.

Ad ogni modo la Juventus è saldamente nel gruppo delle squadre che possono ambire al tricolore e la battaglia si preannuncia molto lunga e combattuta. Sarà fondamentale dare il massimo fino alla lunga sosta che è prevista per i mondiali che si giocheranno in Inghilterra a partire dal prossimo mese di novembre per non perdere terreno dalle altre big.

Juventus, spazio alla linea verde contro la Salernitana

Contro la Salernitana mister Allegri avrà ancora diversi problemi di formazione, visto che tra gli altri non ci saranno nemmeno Szczesny e Di Maria. Fuori ovviamente anche Pogba e Chiesa. Ci saranno sicuramente delle turnazioni visti i tanti impegni ravvicinati sia in Italia che in Europa. Potrebbe essere dunque l’occasione buona per vedere in tempo i giovani tanto applauditi anche dai tifosi. La società bianconera non ha fatto mistero di voler puntare forte forte su elementi come Soule’, Fagioli e Miretti. E non è detto che qualcuno di loro possa avere un ulteriore chance anche contro i campani. Magari anche a match in corso. Del resto l’allenatore ha dimostrato di non guardare troppo alla carta d’identità nelle prime uscite, dando fiducia soprattutto a Miretti come titolare. Una strategia che ingloba la linea verde come un punto forte della Juventus del presente e del futuro.