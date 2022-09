Calciomercato Juventus, suggestione Simeone: il primo acquisto è segnato

Calciomercato Juventus, in caso di approdo a Torino il tecnico dell’Atletico Madrid potrebbe portare un suo fedelissimo.

Parlare di coincidenze sarebbe riduttivo. Non renderebbe giustizia alla straordinarietà di quanto accaduto la scorsa notte e nel raggio di pochi minuti. Mentre Giovanni Simeone esultava per il suo primissimo gol con indosso la maglia del Napoli, per di più in Champions League e al cospetto di uno stadio vestito a festa come non mai, papà Diego festeggiava un altro successo considerevole: la vittoria che il suo Atletico Madrid è riuscito a soffiare all’ultimo secondo, nel vero senso della parola, al Porto, grazie al “miracolo” di Griezmann.

È stata una notte pirotecnica dunque per padre e figlio, che potrebbero molto presto “riavvicinarsi” geograficamente parlando. Il tecnico argentino è infatti in pole per quel posto che potrebbe presto rimanere vacante sulla panchina della Juventus.

Calciomercato Juventus, con il “Cholo” arriverebbe anche Gimenez

Simeone senior è tra i papabili per rimpiazzare Massimiliano Allegri in caso di esonero improvviso, anche se questo significherebbe rescindere prima del previsto il contratto con i Colchoneros. Sarebbe vincolato all’Atletico fino al 2024, in teoria. Ma secondo calciomercato.it ci sono buone possibilità che decida di optare per una nuova avventura in bianconero e di concludere anzitempo l’esperienza spagnola. Una decisione, qualora andasse in porto, che lo avvicinerebbe al figlio Giovanni.

Stando alle indiscrezioni, l’arrivo di Simeone alla Juventus potrebbe poi spalancare le porte ad un difensore che farebbe davvero comodo alla Signora: il difensore José Maria Gimenez è uno dei pupilli del probabile successore di Allegri, motivo per il quale è possibile che l’acquisto, con il benestare del tecnico argentino, possa essere più semplice del previsto.