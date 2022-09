Juventus, l’indizio che fa una prova: l’esonero di Allegri in picchiata

Juventus, l’indizio che fa una prova: le quote per un possibile esonero di Massimiliano Allegri sono in picchiata: cosa dicono i bookmaker

Una discesa che continua e che mette in evidenza quelli che sono sicuramente dei problemi dentro la Juventus. Una situazione che rende svela come il futuro di Massimiliano Allegri non sia poi così sicuro rispetto a quello che è un contratto milionario che blinda, quasi, il livornese. Esonerarlo significherebbe pagargli uno stipendio decisamente importante che le casse della Juventus probabilmente non si potrebbe permettere. Ma i quotisti della Snai la pensano in un altro modo.

Un indizio. Ovviamente per quello che potrebbe essere una quota su un eventuale esonero. Ma i malumori rimangono in casa bianconera e soprattutto i tifosi dimostrano di non sopportare più le idee tattiche e di Allegri. Vorrebbero vedere una squadra diversa i supporters della Vecchia Signora, con un atteggiamento sbarazzino.

Juventus, l’indizio arriva dalle quote

Insomma, partiamo dalla scorsa settimana quando un possibile esonero di Allegri era dato dodici volte la posta. Già qualche giorno fa questa quota era scesa a dieci. Il crollo clamoroso c’è stato in questi giorni, dopo la sconfitta in Champions League contro il Psg: si è passato da 7,50 a 7. Segnali, indizi, che mostrano come la panchina del livornese non sia ben salda rispetto a quello che sembra. Il tecnico – che dalla sua ovviamente e purtroppo ha il fatto di non aver mai potuto schierare la migliore formazione possibile – rischia qualcosa.

Realtà o fantasia? Beh, la nostra sensazione è al momento sia più la seconda.