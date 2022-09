Juventus tagliata fuori: firma ufficiale e clausola da un miliardo

Calciomercato Juventus, è arrivata anche la firma sul rinnovo del contratto fino al 2026: c’è anche l’annuncio ufficiale.

Il fischio d’inizio di Juventus-Benfica è sempre più vicino: appuntamento che i bianconeri non possono assolutamente permettersi il lusso di fallire, per non ridimensionare le chances di qualificazione agli ottavi di finale. Un vero e proprio turning point per Vlahovic e compagni, che dovranno rispondere sul campo alle critiche con annesse polemiche derivanti dalla sfida in campionato contro la Salernitana.

Al netto dei clamorosi errori arbitrali, anche contro i granata la compagine di Allegri ha evidenziato una lentezza nella sua manovra a dir poco imbarazzante, soprattutto in alcuni frangenti della gara. Mediana che non a caso è stato uno dei reparti maggiormente attenzioni dagli uomini mercato della “Vecchia Signora”, con gli acquisti di Paredes e Pogba che non possono passare inosservate. Tuttavia, alla luce dell’infortunio accorso al “Polpo”, fino a questo momento l’investimento in mediana non ha ancora dato i suoi frutti, e non è escluso che nelle prossime sessioni di calciomercato la Juve ritorni su vecchi obiettivi per puntellare ancora un reparto che nelle ultime stagioni si sta rivelando un’inossidabile spada di Damocle.

Calciomercato Juventus, Gavi-Barcellona: il rinnovo è ufficiale

Nella lista dei prossimi obiettivi della Juve sarà inevitabilmente depennato il profilo di Gavi, al quale il Barcellona ha deciso di rinnovare il contratto fino al 2026. Un prolungamento che era nell’aria, e che è stato ufficializzato poche ore dopo il Ko rimediato dai blaugrana all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco, in un match nel quale comunque gli uomini di Xavi – soprattutto nella prima frazione di gioco – hanno a lungo dato la sensazione di poter far male all’avversario. Ecco il comunicato del catalani:

“L’FC Barcelona e il giocatore Pablo Páez Gavira, ‘Gavi’, hanno raggiunto un accordo per prolungare il suo contratto fino al 30 giugno 2026. La clausola di riscatto è fissata a 1 miliardo di euro.”