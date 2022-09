Juventus-Benfica, tripla novità ufficiale: i convocati di Allegri

Juventus-Benfica, Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani di Champions League. Ritorna Di Maria

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida assai delicata di domani sera in Champions League contro il Benfica. Una gara da vincere a tutti i costi soprattutto per lasciarsi alle spalle la rabbia dei due punti persi contro la Salernitana in campionato. Ma non solo, ovviamente, visto che contro i portoghesi, che hanno vinto al debutto, serve solamente la vittoria per non complicare maledettamente il percorso in Europa.

Insomma, non si può sbagliare. Allegri ha una notizia positiva da dare ai tifosi: torna, dopo il forfait contro i campani, Angel Di Maria, che dovrebbe trovare una maglia da titolare. Non c’è Locatelli e questo si sapeva: il centrocampista è alle prese con il problema muscolare che lo ha messo ko venerdì scorso. Nella lista diramata dal tecnico livornese, però, sono presenti anche Barbieri ed il giovane portiere Garofani. Ecco l’elenco completo: