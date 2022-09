Juventus, ira dei tifosi “placata”: Allegri non sarà in panchina col Monza

Non è affatto un momento semplice per la Juventus, che si lecca le ferite dopo la seconda sconfitta patita nel girone di Champions League.

La partita di ieri sera contro il Benfica è andata proprio come nessuno sperava, ovvero con il successo allo Stadium della formazione portoghese per 1-2. Un ko che complica parecchio il cammino della squadra di Allegri nel torneo, visto che ancora non è stato cancellato lo zero dalla casella dei punti in classifica. E gli ottavi di finale sembrano più difficili da raggiungere, non si potrà più sbagliare.

Non stanno mancando le critiche a mister Allegri, in primis, ma anche ai calciatori per i risultati non convincenti di questa prima fase della stagione. E’ vero che l’allenatore non ha potuto finora contare mai su Pogba e Chiesa, così come ha dovuto rinunciare spesso a Szczesny, Di Maria e Rabiot. Ma il gioco della Juventus non decolla ed è logico che i tifosi vogliano sempre di più dai loro beniamini.

Juventus, Allegri fermo per un turno per squalifica: Landucci al suo posto

All’orizzonte adesso c’è un’altra partita di campionato, quella contro il Monza del nuovo allenatore Palladino, che ha preso il posto di Stroppa. Finora in serie A la Juventus è imbattuta, ma ha pareggiato quattro delle sei gare giocate, perdendo per strada tanti punti preziosi. Vietato fallire contro i brianzoli, perchè potrebbe aprirsi una piccola crisi per i bianconeri proprio in una fase molto calda della stagione. Con Allegri sempre più nel mirino della critica. Il livornese non sarà in panchina contro il Monza dopo la squalifica rimediata contro la Salernitana, il giudice sportivo lo ha fermato per un turno. Al suo posto Landucci, che lo scorso anno ha sempre vinto quando ha sostituito Allegri contro Roma e Sampdoria.