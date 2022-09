Calciomercato, Juventus new style: fari puntati sul nuovo Lukaku

Tante voci di calciomercato riguardano la Juventus anche in questo periodo dell’anno. Si parla delle mosse per il futuro bianconero.

La società torinese ha deciso di iniziare un percorso di rinnovamento nel corso di questo 2022. Un anno solare che ha visto arrivare alla corte di Allegri tanti nuovi giocatori. Giovani e meno giovani, comunque elementi di spessore che sono chiamati ad aprire un nuovo ciclo vincente. L’inizio non è stato dei migliori, ma ci sarà tempo per recuperare il tempo perduto.

In ogni caso la squadra continuerà ad essere ringiovanita, con altri elementi che saranno ingaggiati nel corso del 2023. I grandi club cercano di anticipare la concorrenza sugli obiettivi prefissi e per questo motivo senz’altro i dirigenti avranno appuntato sul loro taccuino tanti nomi interessanti.

Juventus, si segue con attenzione Nabian, stellina dell’Empoli Primavera

Come ha rivelato calciomercato.it la Juventus avrebbe messo gli occhi su Herculano Nabian, attaccante portoghese con origini della Guinea Bissau che milita oggi nell’Empoli Primavera. Un calciatore che la dirigenza bianconera starebbe seguendo da anni. Classe 2004, nel corso di questa estate è stato preso dai toscani, sempre abili a far crescere giovani campioni. Lo ha ingaggiato dal Vitoria Guimaraes in prestito con diritto di riscatto. A fine stagione dunque si valuterà il da farsi, finora questo centravanti che somiglia – per il fisico – a Lukaku, si è messo in luce servendo tre assist in cinque gare. Ora ci si aspetta di più da lui, consapevole che sono tanti i club che ne seguiranno con attenzione la crescita.