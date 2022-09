Leader dello spogliatoio della Juve: incontro a Torino per il rinnovo

Un leader consolidato amato dal tecnico ma anche dai tifosi. Adesso la dirigenza è sicura di voler continuare con lui: rinnovo previsto.

Ora la dirigenza è sicura. Come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, i bianconeri sono sempre più convinti dell’importanza di Danilo all’interno del gruppo. Il calciatore brasiliano è già un leader consolidato e lo dimostra dentro e fuori dal campo, non è un caso, infatti, sia già beniamino dei tanti tifosi.

Ora la dirigenza ha già deciso di volerlo rinnovare. Il terzino brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2024 e vista la continuità di rendimento e un ruolo da leader consolidato, la dirigenza valuta l’opzione di prolungamento di almeno un anno.

Juventus, Danilo leader consolidato | Rinnovo per un altro anno

Un vero e proprio veterano che la Juventus considera importante anche per la crescita di tanti giocatori. Ovviamente, come sottolinea il quotidiano sportivo, i veterani prevedono uno stipendio rivisto al ribasso, com’è già successo a De Sciglio e Perin proprio in estate: altri due giocatori chiave per Allegri.

Una scelta ovviamente oculata e fatta per abbassare – in generale – il monteingaggi complessivo. Danilo, appena 31enne, è ancora in una forma smagliante ed ha assunto un ruolo decisamente più di rilievo all’interno del club. Senza dimenticare che le prestazioni sul campo danno anche risposte sempre importanti. Un motivo in più per continuare tutti insieme, visto anche l’attaccamento dello stesso per la maglia della Juventus, già rifiutò il flirt del Bayern Monaco proprio per rimanere in bianconero. Dettagli che i tifosi non dimenticano.