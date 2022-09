Calciomercato Juventus, via vai in corsia: doppia opzione – VIDEO

Calciomercato Juventus, nuovo innesto sulla corsa mancina: la duplice opzione sul piatto di Cherubini. Ecco i dettagli.

Salvo clamorosi colpi di scena, l’inizio dell’estate dovrebbe sancire anche la fine del rapporto tra Alex Sandro e la Juventus. Reduce da almeno un paio di stagioni assolutamente deludenti, l’esterno brasiliano è legato alla Vecchia Signora da un contratto in scadenza nel 2023, che non sarà rinnovato.

Non è un caso che Cherubini abbia già tastato il terreno per capire la fattibilità di un rinforzo per la corsia mancina. Alla luce delle ben note vicissitudini economiche, la sensazione è che si proverà in tutti i modi a scandagliare il mercato alla ricerca di un profilo duttile, con una buona esperienza internazionale e dai costi relativamente contenuti. Caratteristiche che si sposano in pieno con due calciatori finiti nel mirino di “Madama”: oltre che per Grimaldo, infatti, la Juve stando a quanto trapela dalla Germania ha avviato dei sondaggi esplorativi anche per Bensebaini, che come il laterale spagnolo del Benfica potrebbe svincolarsi a fine stagione.