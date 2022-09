Clamoroso Juventus, ultimatum a Zidane: annuncio in diretta

A svelare l’arcano sul futuro di Zizou ci ha pensato Palmeri che ha chiarito anche sulla possibilità di un ritorno di Deschamps. Ecco le sue parole:

“Deschamps Opzione è una parola grossa. L’ultimatum virtuale che è stato dato alla scadenza dei Mondiali è più in funzione Zidane che Deschamps, ma Zidane è lì in attesa di capire. Se la Francia esplode come la pentola a pressione che è ci si può attendere che Zidane prenda il posto di Deschamps”.

E poi conclude: “Zidane è un nome sul tavolo che può avere senso. Se dovesse esserci un cambio però mi aspetto la promozione di Montero e poi valuteranno”. Tutto rimandato in estate dunque con la più probabile opzione di un traghettatore che in questo caso prende le veci proprio di Montero che continua, nonostante tutto, ad acquisire consensi in tutto l’ambiente.