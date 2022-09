Juventus, dallo sgabello all’esclusione choc: nuovo accordo Allegri-Bonucci

Un patto tra il mister e il capitano. Tutti i dettagli della soluzione trovata dal duo che vuole ritornare a vincere.

Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ ci sarebbe un nuovo patto tra Allegri e il capitano bianconero, Leonardo Bonucci. Nonostante i rapporti certamente non idilliaci maturati nel tempo e nonostante la panchina di Monza, Bonucci non ha mai smesso di essere in pieno accordo con il mister e le sue volontà.

Bonucci è quindi in pieno accordo con Allegri, perché – entrambi – vogliono una sola cosa per vincere: essere compatti, essere dunque gruppo.

Bonucci e Allegri nuovo patto | “Compatti per vincere”

Bonucci e Allegri sono, infatti, i due in questo momento a conoscere meglio l’ambiente e il mondo bianconero e – di conseguenza – in un momento del genere, dove i risultati non sono di certo dalla loro, è necessario mettere da parte rancori e incomprensioni che possono accadere.

Lo sgabello di Porto e il cosiddetto “tradimento” col Milan, poi perdonato anche da una bella parte dei tifosi, ora, sono messi da parte. Il focus è quindi un unione per il bene collettivo della Juventus, laddove la squadra dovrà rispondere affermativo col gruppo, vincendo le prossime partite e non sbagliando più nei match decisivi. Staremo dunque a vedere cosa succederà in casa bianconera nei prossimi mesi ma certamente, adesso, la situazione volge in una piena compattezza di intenti. Sia Allegri che il capitano hanno lo stesso compito, ricreare un gruppo vincente pronto a fare risultati positivi da subito.