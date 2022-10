Calciomercato, uragano bianconero e Juve travolta: a zero in estate

Calciomercato Juventus, adesso l’intesa per il rinnovo manca e il giocatore potrebbe liberarsi già da gennaio.

Dal portale inglese ‘medium.com’, si parla di un potenziale gioiellino in via libera. Si tratta di James Maddison che adesso avrebbe praticamente rotto con il suo attuale club, il Leicester.

Stando infatti all’indiscrezione, il giocatore adesso è libero di andarsene e potrebbe già farlo a gennaio. Su di lui, chiaramente, non manca un importante concorrenza internazionale. Infatti ci sarebbe già un caldissimo Newcastle che vuole mettere sul campo del calciomercato tutta la sua disponibilità economica dopo l’acquisto da parte degli sceicchi.

Calciomercato Juventus, concorrenza estera per Maddison | C’è il Newcastle

Il club inglese è chiaramente uno dei favoriti vista anche la già indubbia disponibilità economica con cui entrerà a pieni diritti sul mercato internazionale. Il club di Newcastle vuole ritornare a lottare per trofei importanti e dopo già un importante campagna acquisti estiva potrebbe riconfermarsi anche in inverno, a gennaio, quando il mercato di riparazione ripartirà.

Il Leicester, club in cui Maddison milita, potrebbe già liberare il giocatore che a questo punto, da gennaio, sarà libero di scegliersi un nuovo club a zero. Infatti il giocatore potrebbe già decidere di andare al Newcastle oppure tentare l’esperienza europea andando in Serie A, laddove i bianconeri offrirebbero un posto nella cerchia del centrocampo di Allegri che vuole potenziarsi da subito, visto anche l’inizio della stagione certamente non a livello delle aspettative. Staremo dunque a vedere cosa succederà ma in questi casi molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore stesso.