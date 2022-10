Calciomercato, Juventus-Milinkovic e quei 100 milioni: svolta in estate

Calciomercato Juventus, cifra monstre per il centrocampista serbo e obiettivo dichiarato di Allegri. Tutti i dettagli dell’operazione.

Sergej è tutt’ora uno degli obiettivi più richiesti del mercato mondiale. Il centrocampista serbo è chiaramente uno dei profili che in questo momento può rappresentare un effettivo upgrade in mediana per qualsiasi squadra.

Come scrive infatti ‘Il Corriere dello Sport’, il classe ’95 serbo potrebbe cambiare maglia non decidendo di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024. Le cifre, comunque, resterebbero proibitive, almeno in questo momento, per la Juventus, che lo ha tra gli obiettivi più o meno dichiarato.

Calciomercato Juventus, Lotito chiede 100 milioni per Sergej

Stando, infatti, all’ultimo rumor proveniente proprio dal quotidiano sportivo, la Lazio di Lotito chiederebbe almeno 100 milioni di euro per il cartellino di Milinkovic-Savic. Soprattutto se il centrocampista dovesse essere uno dei protagonisti del Mondiale in Qatar.

Ciò rappresenterebbe una situazione abbastanza complessa da chiudere in questo momento per i bianconeri. Che non vantano, certo, disponibilità economiche così importanti da poter spendere adesso. Pertanto o si aspetta la fine del contratto oppure si dovrà trovare una soluzione magari con l’inserimento di una contropartita tecnica ancora da stabilire. Ma su questi ragionamenti ci penserà la dirigenza che continua a tenere vive il sogno del possibile acquisto del serbo ma solo dall’estate, difficile che parti proprio ora nel pieno del campionato, vista l’importanza che ricopre nel proprio club e per il mister Sarri.