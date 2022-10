‘Uragano’ Lautaro, allarme Juventus: la scelta che ribalta i piani

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri in lizza per arrivare al fuoriclasse dell’Inter: tutti i dettagli della trattativa.

Lautaro fa impazzire mezza Europa. L’attaccante argentino dell’Inter è già nella lista desideri di tanti club ai vertici e, incredibilmente, tra i possibili acquirenti figura anche la Juventus.

Già un giovane fuoriclasse che fa impazzire tutte le big e le ultime prestazioni in Champions League contro il Barcellona ne sono la prova concreta. Psg, Manchester United ma non solo. Ma stando all’indiscrezione riportata da ‘Giovanni Capuano’ su Twitter, la volontà del giocatore è già svelata.

Calciomercato Juventus, tentazione Lautaro

Lautaro Martinez è sicuramente uno dei volti più interessanti del nostro campionato. Un fuoriclasse visti i numeri e certamente un upgrade offensivo che farebbe il bene di qualsiasi squadra, compresa la Juventus sempre a caccia di risultati utili. L’attaccante argentino, dunque, potrebbe essere nuovamente al centro della lista desideri ma stando all’indiscrezione le sue volontà sono già svelate.

Stando a Capuano, infatti, Lautaro avrebbe già parlato con il suo agente facendo sapere di lasciare in sospeso ogni richiesta in arrivo dall’estero per via del fatto che il suo legame, adesso, è solo nerazzurro. Pertanto Martinez non vuole sapere altro e preferisce rimanere all’Inter. Un colpo di scena certamente piacevole per i tanti tifosi nerazzurri che adesso si potranno godere il loro beniamino, salvo clamorosi colpi di scena, per lungo tempo.