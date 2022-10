Juventus, il derby vinto non basta: Allegri ‘cacciato‘ per una scelta

Juventus, la vittoria sul Torino non basta a far aumentare la fiducia nei confronti di mister Allegri. La scelta non è stata digerita dai tifosi.

Questi ultimi hanno vissuto non poche difficoltà in queste primissime battute della nuova stagione, contraddistinta da reiterate delusioni sia in campo nazionale che continentale. Le alte aspettative generate dal calciomercato hanno iniziato ad essere depauperate già dopo la trasferta contro la Sampdoria, matrice di una serie di pareggi che ha portato Bonucci e colleghi a smarrire non pochi punti.

Fino alla sosta per il Mondiale la Juve si è poi distinta per una serie di asperità che l’hanno portata a toccare tantissimi bassi, con un acme al contrario raggiunto inizialmente in quel di Monza ma poi registratosi anche contro il Milan e la successiva caduta contro il Maccabi. Ciononostante, la società ha rinnovato la fiducia a quel Massimiliano ritenuto dai più come responsabile principale ma difeso implicitamente da Agnelli, dettosi consapevole di dover trovare comuni responsabilità e non un unico colpevole.

Juventus, non basta la vittoria contro il Torino: i tifosi reclamano Miretti

Vedremo se basterà il Derby della Mole vinto a ripristinare l’entusiasmo e ad archiviare una fase così delicata. Il gol di Vlahovic nell’ultimo terzo di gara potrebbe generare entusiasmo e catalizzare una catarsi. Ciò non ha comunque contribuito a lenire i dissapori della piazza verso il tecnico, come emerso da una serie di commenti legati all’esclusione di Miretti dalla partita di ieri.

“Chissà se prima del 2023 vedremo di nuovo Miretti titolare”

“Fagioli e Soule giocatori meno impiegati da inizio stagione, Miretti scomparso completamente dai radar.. che bel progetto giovani…”

“Ha senso insistere con un mckennie così e lasciare miretti in panchina? Una delle pochissime note positive della stagione”

“Sinceramente, leggendo la formazione iniziale avevo perso ogni speranza d vittoria. Evidentemente il toro è proprio messo male. Nn capisco perché continua a preferire questo Mck a Miretti o Fagioli. Mah“