Colpo alla Pogba, Simeone inguaia la Juventus: lo prendono gratis

Colpo alla Pogba, si mette ancora di traverso il tecnico argentino dell’Atletico Madrid. I suoi Colchoneros fanno sul serio.

Se da un lato la quasi totalità delle attenzioni sono rivolte a ciò che sta succedendo sul rettangolo di gioco, dall’altro nel quartier generale della Continassa si pianificano con una certa celerità le prossime operazioni di mercato. Gennaio non è lontano. Tutt’altro. Ancora un mese di tour de force, poi la lunga pausa per il Mondiale in Qatar che darà modo alla dirigenza bianconera di mettere a punto quelle che saranno le mosse nella finestra invernale dei trasferimenti. Un anno fa arrivò Dusan Vlahovic, ma il suo acquisto non bastò alla squadra di Massimiliano Allegri per rimettersi in carreggiata.

Anche stavolta la società è chiamata a colmare in corso d’opera quelle lacune apparse evidenti in questa prima parte di stagione. Nel solco delle operazioni Pogba e Di Maria, il direttore sportivo Federico Cherubini sta nuovamente sondando il cosiddetto mercato dei parametro zero. E cioè quei calciatori che si avvicinano alla scadenza del contratto e dal prossimo anno saranno liberi di ascoltare le offerte ed accordarsi con qualsiasi altro club.

Colpo alla Pogba, il “Cholo” sogna Kanté a parametro zero

Tra i sogni del diesse della Vecchia Signora c’è anche N’Golo Kanté, 32enne centrocampista del Chelsea. Inutile ricordare le qualità del francese, un giocatore con caratteristiche uniche, che ha avuto un ruolo principale nei successi dei Blues e della Francia di Didier Deschamps. In Inghilterra sostengono che la causa dell’esonero di Thomas Tuchel sia stato proprio l’infortunio al tendine del ginocchio occorso a Kanté, che verosimilmente sarà costretto a saltare i prossimi campionati del mondo in Qatar. L’ex Leicester in ogni caso resta al centro di alcune voci di mercato. Non avrebbe ancora firmato il rinnovo con il club londinese perché ha offerte interessanti dalla Spagna. A “beffare” la Juve potrebbe essere l’Atletico Madrid. Che, secondo il portale todofichajes.com, è in cima alla lista delle pretendenti per Kanté, richiesto esplicitamente dall’allenatore Diego Simeone.