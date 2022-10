Da avversario a nuovo acquisto: Cherubini 007, la Juve mette le ali

Calciomercato Juventus, da avversario a nuovo acquisto Cherubini gli farà un ulteriore esami. Bianconeri pronti a mettere le ali

Da avversario a prossimo, forse, nuovo acquisto della Juventus. Questa sarebbe la voglia di Cherubini, responsabile dell’area tecnica della Vecchia Signora, che dalla trasferta portoghese di marted’ contro il Benfica spera principalmente di tornare a casa con un risultato che permetterebbe di guardare ancora alla possibilità di andare avanti in Champions League, ma anche con delle idee chiare su quello che potrebbe essere un innesto per la prossima annata bianconera.

Come sappiamo la Juve il prossimo anno dovrà rifarsi il look dietro. Alex Sandro e Cuadrado non convincono e allora ecco che si guarda con enorme interesse a quelli che sono i giocatori che potrebbero interessare e fare di conseguenza al caso della squadra di Allegri. Uno di questi, così come vi abbiamo raccontato diverse volte, è Grimaldo del Benfica: contratto in scadenza, elemento di buona qualità, che interessa eccome dalle parti di Torino. Soprattutto perché Dalot, un altro elemento che era stato ed è accostato alla Juve, potrebbe finire dalle parti di Madrid visto che Ancelotti sarebbe disposto a mettere sul piatto la bellezza di 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, doppio obiettivo Cherubini

Insomma, da una delle trasferte più importanti della stagione la Juventus ha un doppio obiettivo. Non solo tecnico ma anche di mercato. Grimaldo, comunque, così come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non è il solo esterno sinistro che piace dalle parti della Continassa. In questa lista c’è anche Pedraza del Villarreal, che adesso si è infortunato, ma che da un po’ di tempo è inserito tra i nominativi che potrebbero piacere.