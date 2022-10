Calciomercato Juventus, affare saltato sul più bello: “Non sarà felice”

La Juventus guarda avanti con maggiore fiducia dopo le vittorie con Torino ed Empoli ma tengono banco le voci di calciomercato.

Il mese di gennaio non è in fondo così lontano e nel corso del 2023 il club continuerà nell’opera di rinnovamento di una squadra che sta dimostrando di necessitare di altri ritocchi per poter essere maggiormente competitiva sia in Italia che in Europa. I risultati maturati in questa prima fase della stagione stanno mettendo a nudo i limiti della formazione allenata da Massimiliano Allegri.

Adesso bisogna concentrarsi sul campo e cercare di ottenere il massimo possibile fino alla sosta che ci sarà per i mondiali a partire da metà novembre. Nel frattempo la dirigenza inizierà a pensare a quelli che potrebbero essere i giusti innesti per il 2023, guardando magari anche già alla prossima stagione.

Juventus, Douglas Luiz è ormai un obiettivo lontano

Douglas Luiz è stato uno dei centrocampisti accostati alla Juventus nel corso degli ultimi mesi, ma il suo approdo in Italia ormai pare cosa lontana visto che rinnovato il suo accordo con l’Aston Villa. Il club di appartenenza lo ha blindato dopo aver rifiutato una offerta dell’Arsenal negli ultimi giorni di calciomercato. “Football London” riporta le parole dell’ex stella dello United Gary Neville a riguardo del mancato trasferimento del calciatore ai Gunners. “La situazione di quell’offerta per Luiz nell’ultimo giorno della finestra di trasferimento”, ha detto Neville. “Non sarà stato contento di non andare all’Arsenal quindi il suo allenato probabilmente aveva un giocatore non felice nello spogliatoio”. Il suo rendimento in questa prima parte della stagione non è stato infatti quello che ci si aspettava, tant’è che la sua squadra sta facendo fatica in Premier League.