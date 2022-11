Calciomercato Juventus, Jorginho a gennaio: accordo ad una condizione

Calciomercato Juventus, adesso Jorginho potrebbe lasciare il Chelsea e già a gennaio, ma la destinazione è imprevista: i dettagli.

Jorginho fuori dal Chelsea adesso è concreto. Il centrocampista italiano che per diverso tempo è stato obiettivo dei bianconeri è pronto a cambiare maglia, già nella finestra invernale di gennaio.

La destinazione, però, è davvero a sorpresa. Infatti come scrivono da ‘Sport.es’, prima dell’effettiva scadenza del contratto, il centrocampista dei blues potrebbe decidere di essere già ceduto nella finestra invernale, la destinazione sarebbe, incredibilmente, il Barcellona e quindi, per ora, escluso un ritorno in Italia, alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Jorginho al Barcellona | La destinazione è clamorosa

Secondo, infatti, l’indiscrezione, lo stesso giocatore avrebbe già fatto capire di voler proprio scegliere i blaugrana come prossima squadra. Al Camp Nou infatti, starebbero giusto cercando un partner d’eccellenza per Sergio Busquets e l’italiano è quel profilo esperto che potrebbe fare al caso di Xavi.

Come sappiamo, per diverso tempo, Jorginho è stato anche un obiettivo dei bianconeri. Proprio la dirigenza bianconera lo aveva messo tra le priorità per un possibile assalto al regista in mediana, ruolo che per il momento viene ricoperto da Paredes, anche se i risultati dell’argentino non sono soddisfacenti e la Juventus spera di averlo presto a disposizione e più decisivo nella seconda parte della stagione. Ora però bisognerà vedere quale sarà il futuro di Jorginho che nonostante la volontà di andare al Barcellona, la mancata qualificazione agli ottavi della squadra di Xavi, potrebbe, però, cambiare le carte in tavola.