“Juventus improponibile”: Caressa stronca Allegri , la sentenza del ‘vate‘

Il noto giornalista sportivo e il commento che ha già fatto il giro del web. Cosa ha detto Caressa su Allegri: i dettagli.

Stando all’ultimo intervento rilasciato dal telecronista di Sky Sport Fabio Caressa a ‘Radio Deejay’, il ‘vate’ come lo chiamano tutti i suoi fan affezionati, ha parlato del derby d’Italia di questa sera. La super sfida di Serie A che si disputerà all’Allianz Stadium di Torino.

Proprio ai microfoni di ‘Radio Deejay’, Caressa ha parlato di una sfida fondamentale come il derby d’Italia soffermandosi sulla condizione delle due squadre in questione. Non è passata inosservata la ‘frecciata’ su Allegri. Ecco cosa ha detto Caressa.

Caressa ‘punge’ i bianconeri: “Se perdono cambia poco”

Ecco, in dettaglio, ciò che è stato rilasciato da Fabio Caressa per la sfida tra Inter e Juventus, in particolare, soffermandosi sugli effetti per la classifica delle due squadre rivali sportive.

“Se i bianconeri perdono cambia poco, è in una crisi tale per cui più del fondo non può arrivare. Al momento è improponibile, gioca molto meglio l’Inter: però non si sa mai. Non mi fido della Juve, ogni passo avanti ne fa tre indietro: è interessante il fatto di aver trovato qualche giovane, al contrario di quello che pensava Allegri, che voleva la squadra pronta“.