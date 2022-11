“Unbelievable”: Calciomercato Juventus, hanno ‘fatto fuori’ Vlahovic

Calciomercato Juventus, Vlahovic e il suo futuro? L’intervista non lascia dubbi. Ecco quale potrebbe essere la “soluzione”.

Da ‘Givemesport’ si parla del futuro di Dusan Vlahovic. Secondo, infatti ‘The Telegraph’ lo United starebbe seguendo l’ipotesi del numero 9 bianconero come prossimo colpo dell’estate.

Come detto poc’anzi, l’insider di ‘Givemesport’ ha parlato apertamente delle possibilità di vedere Dusan in Inghilterra, ecco cosa ha detto: “In termini di adattamento per lo United, penso che Vlahovic sarebbe incredibile, e sarebbe una soluzione enorme se riuscissero a convincere qualcuno di quel livello a scegliere lo United”.

Vlahovic allo United? L’ipotesi shock per la prossima stagione

Secondo il portale inglese infatti, se lo United ha bisogno di ingaggiare un nuovo attaccante, e sembra che lo facciano con l’incertezza che circonda il futuro di Cristiano Ronaldo sempre più fori che dentro, allora Vlahovic potrebbe essere il colpo ideale.

Tuttavia, come sottolineano dal portale inglese, l’attaccante serbo è arrivato solo di recente alla Juventus e difficilmente verrebbe ceduto, soprattutto dopo la cifra spesa per prelevarlo dalla Fiorentina. In questo momento, uno dei pilastri della squadra di Allegri che difficilmente verrà ceduto ma dall’Inghilterra sembrano molto interessati al profilo in questione e lo valuterebbero addirittura come erede di CR7, lo stesso che, in fondo, è successo in bianconero. Staremo a vedere se la Juventus vorrà provare a sedersi al tavolo delle trattative valutando realmente la possibilità di una cessione, ipotesi, in questo momento, del tutto remota.