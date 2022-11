Pazienza finita: lascia la Juventus a gennaio

Calciomercato Juventus, i bianconeri lavorano ad un profilo in uscita già a gennaio, ed è finito nei possibili “sacrifici”.

Stando alle ultime indiscrezioni, come riportato da ‘Calciomercato.com’, tra i possibili sacrificati di gennaio ci sarebbe un difensore bianconero.

Secondo l’indiscrezione infatti, la Vecchia Signora potrebbe proporre un restyling totale in difesa. Tra i possibili partenti, infatti, ci sarebbe Daniele Rugani che in questo momento è il profilo che resta più sacrificabile.

Calciomercato Juventus, restyling in difesa | Addio Rugani già a gennaio

Daniel Rugani potrebbe infatti essere il sacrificio di gennaio. Non un titolare per Allegri e – ormai – da diverso tempo ai margini della società. Il classe ’94, dunque, potrebbe essere uno dei profili in uscita in casa bianconera. Sicuramente il mercato al già consolidato difensore non mancherà. Potrebbero riaprirsi ipotesi estere in passato o, preferibilmente, in Serie A.

Certamente la Juventus ha già fatto sapere che è pronta ad un cambio netto, una sorta di rifondazione che ripartirà da alcuni giovani già presenti in rosa. Il solo Bonucci è infatti il veterano inamovibile, nonché capitano subentrato dopo l’addio di Giorgio Chiellini. La certezza Bremer, dunque, potrebbe essere affiancata da un nuovo giocatore qualora, appunto, la Vecchia Signora riuscisse ad ottenere un tesoretto importante dall’addio di Rugani che potrebbe, come sottolineato, già arrivare nel mercato di gennaio laddove ci sarà tutto il tempo di trovare una sorta di destinazione adeguata.