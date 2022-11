Calciomercato, Juventus gelata dal suo giustiziere: SOS da 50 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri gelati dal proprio giustiziere convinto di poter riuscire a piazzare il colpo da 50 milioni di euro

Dietro come spesso vi abbiamo raccontato, la Juventus ha tutta l’intenzione di chiudere un colpo importante per la prossima stagione soprattutto perché c’è aria di rivoluzione. Bonucci sembra a fine corsa, Rugani idem , mentre Gatti non convince più di tanto e si alterna tra campo – poco – e panchina. Insomma, solamente Danilo e Bremer al momento sono sicuri di avere un posto sicuro il prossimo anno con Allegri che insieme alla società starebbe cercando di vagliare quelle che sono le piste da seguire.

La scorsa estate, dopo aver deciso di virare sul brasiliano del Torino sedotto e abbandonato dall’Inter, la Juventus aveva cercato di capire quali fossero le intenzioni del Monaco per Badiashile ma soprattutto del Villarreal per Pau Torres. Alla fine i due sono rimasti ai rispettivi club, ma soprattutto il secondo potrebbe entrare nel mirino di un’altra società. L’Aston Villa, club che ha preso come allenatore Emery.

Calciomercato Juventus, Emery vuole Pau

Sì, l’ex tecnico del Villarreal vorrebbe con sé nella sua esperienza in terra inglese il difensore che lo ha aiutato lo scorso anno ad eliminare la Juventus dalla Champions League. Servono almeno 50 milioni di euro per strapparlo al club spagnolo: la stessa cifra che il sottomarino giallo aveva richiesto la scorsa estate. Esagerata? Potrebbe anche essere, ma la sensazione è che a meno di questa enorme somma di denaro, il giocatore non si dovrebbe muovere. Insomma, vedremo quale sarà lo sviluppo di questa operazione. Con Cherubini che ovviamente guarda in maniera interessata a quello che potrebbe succedere.